Toyota создает Lunar Cruiser мини-Land Cruiser для Луны

14:45 2023-10-08
Toyota создает Lunar Cruiser мини-Land Cruiser для Луны

Японский автогигант представил в четверг концепт под названием Baby Lunar Cruiser (BLC), чтобы отпраздновать 50-летие Calty Design Research.

Как следует из названия вездехода, его характерный внешний вид был вдохновлен классическим Land Cruiser, в частности FJ40.

Оба автомобиля имеют дизайн решетки радиатора, вертикальную посадку и квадратный кузов. Самым большим отличием является то, что концепт имеет большой стеклянный фонарь, который доходит почти до передней части автомобиля, предоставляя водителю и пассажирам беспрепятственный вид на лунную поверхность перед ними.

Внутри автомобиль оснащен дисплеем дополненной реальности, охватывающим всю приборную панель, регулируемыми сиденьями с пространственной рамой и панелями MOLLE для гибкости во время полета.

Toyota заявила, что марсоход будет иметь четыре мотора в колесах и сможет управляться с помощью двух джойстиков.

Он также оснащен безвоздушными шинами, способными преодолевать любую местность, что может пригодиться на Луне.

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