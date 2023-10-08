Toyota создает Lunar Cruiser мини-Land Cruiser для Луны

Как следует из названия вездехода, его характерный внешний вид был вдохновлен классическим Land Cruiser, в частности FJ40.

Оба автомобиля имеют дизайн решетки радиатора, вертикальную посадку и квадратный кузов. Самым большим отличием является то, что концепт имеет большой стеклянный фонарь, который доходит почти до передней части автомобиля, предоставляя водителю и пассажирам беспрепятственный вид на лунную поверхность перед ними.

Внутри автомобиль оснащен дисплеем дополненной реальности, охватывающим всю приборную панель, регулируемыми сиденьями с пространственной рамой и панелями MOLLE для гибкости во время полета.

Toyota заявила, что марсоход будет иметь четыре мотора в колесах и сможет управляться с помощью двух джойстиков.

Он также оснащен безвоздушными шинами, способными преодолевать любую местность, что может пригодиться на Луне.