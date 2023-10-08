В Нью-Джерси открылся самый большой индуистский храм за пределами Индии

14:49 2023-10-08
В Нью-Джерси открылся самый большой индуистский храм за пределами Индии

В центре Нью-Джерси открылся самый большой индуистский храм за пределами Индии.

В общей сложности ремесленникам и волонтерам потребовалось около 4,7 миллиона часов работы, чтобы вручную вырезать около 2 миллионов кубических футов камня. 

Четыре сорта мрамора из Италии и известняка из Болгарии сначала отправились в Индию, а затем преодолели более 8000 миль по всему миру и добрались до Нью-Джерси.

Храм в Роббинсвилле — один из многих, построенных Бочасанваси Шри Акшаром Пурушоттам Сваминараян Санстха или BAPS, всемирной религиозной и гражданской организацией в рамках секты Сваминараян.

Этот храм станет третьим Акшардхамом или «обителью божественного», построенным организацией после двух других в Нью-Дели и Гуджарате, где находится штаб-квартира BAPS.

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