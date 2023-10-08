Картина стоимостью 15 000 долларов оказалась работой Рембрандта

Картина «Поклонение царей» была куплена коллекционером Дж. К. Х. Хелдрингом в Амстердаме в 1955 году. Его вдова продала его немецкой семье в 1985 году, где он оставался до тех пор, пока два года назад не был продан на аукционе Christie's в Амстердаме.

На момент продажи Christie’s отнес библейскую сцену к «Кругу Рембрандта», предполагая, что она была выполнена студентом или художником, близким к знаменитому художнику, и оценил ее стоимость в сумму от 10 000 до 15 000 евро.

Монохромная картина размером 24,5 х 18,5 см была куплена анонимным покупателем за 860 000 евро на аукционе Christie's.

После того, как анонимный покупатель отправил ее на аукцион Sotheby's, аукционный дом приступил к 18-месячному исследовательскому проекту, чтобы определить истинное происхождение и стоимость картины.

Исследование, включавшее рентгеновские и инфракрасные изображения, а также интенсивные дискуссии с ведущими исследователями Рембрандта, привело Sotheby's к выводу, что картина является работой Рембрандта.

Сейчас компания оценивает работу в 10–15 миллионов 12,2–18,3 миллиона долларов.