Картина стоимостью 15 000 долларов оказалась работой Рембрандта

14:53 2023-10-08
Картина стоимостью 15 000 долларов оказалась работой Рембрандта

Картина, оцененная всего два года назад в 15 000 долларов, теперь, как ожидается, будет продана на аукционе за 18 миллионов долларов после того, как будет идентифицирована как работа голландского мастера Рембрандта.

Картина «Поклонение царей» была куплена коллекционером Дж. К. Х. Хелдрингом в Амстердаме в 1955 году. Его вдова продала его немецкой семье в 1985 году, где он оставался до тех пор, пока два года назад не был продан на аукционе Christie's в Амстердаме.

На момент продажи Christie’s отнес библейскую сцену к «Кругу Рембрандта», предполагая, что она была выполнена студентом или художником, близким к знаменитому художнику, и оценил ее стоимость в сумму от 10 000 до 15 000 евро.

Монохромная картина размером 24,5 х 18,5 см была куплена анонимным покупателем за 860 000 евро на аукционе Christie's.

После того, как анонимный покупатель отправил ее на аукцион Sotheby's, аукционный дом приступил к 18-месячному исследовательскому проекту, чтобы определить истинное происхождение и стоимость картины.

Исследование, включавшее рентгеновские и инфракрасные изображения, а также интенсивные дискуссии с ведущими исследователями Рембрандта, привело Sotheby's к выводу, что картина является работой Рембрандта. 

Сейчас компания оценивает работу в 10–15 миллионов 12,2–18,3 миллиона долларов.

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