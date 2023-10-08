Умер «туалетный человек Индии», который изменил водопровод и канализацию страны

15:32 2023-10-08
Умер «туалетный человек Индии», который изменил водопровод и канализацию страны

Биндешвар Патхак, умерший в возрасте 80 лет, был пионером в борьбе за санитарию, получившим прозвище «туалетный человек Индии».

В 2014 году 70% индийских домов в сельской местности и 20% в городских районах не имели туалетов. Это означает, что по меньшей мере 550 миллионов из 1,2 миллиарда жителей Индии продолжали испражняться под открытым небом. 

В начале 1970-х Патхак основал Sulabh International и разработал Sulabh Shauchalaya, недорогой туалет с двумя ямами и смывом.

Сулабх построил 1,3 миллиона домашних туалетов и более 10 000 общественных туалетов, а также еще почти 10 000 туалетных комплексов для городской бедноты, в которых есть места для купания и места для стирки. 

Он также разработал методы производства биогаза путем подключения туалетов к ферментационным установкам — системы, которые сейчас широко используются во многих слаборазвитых странах.

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