Мелони и Сунак могут спасти Европу от забвения

15:38 2023-10-08
Мелони и Сунак могут спасти Европу от забвения

Еще в июле с саммита НАТО в Литве появилась интригующая серия фотографий, на которых Риши Сунак смеется с Джорджей Мелони.

Премьер-министр и его итальянский коллега склонились над мобильным телефоном в приступах смеха. 

У Сунака явно завязалась увлекательная дружба с первой женщиной-премьер-министром Италии. Они одного возраста и стали премьер-министрами своих стран с разницей в три дня.

Сунак - один из немногих европейских лидеров, которые, похоже, способны признать, что нелегальная миграция является определяющим кризисом. 

Эти две исключительные личности – мать, сумевшая победить в итальянской политике, и внук индийских иммигрантов, поднявшийся на вершину партии Тори – могли бы составить грозную международную команду.

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