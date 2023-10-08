Мелони и Сунак могут спасти Европу от забвения

Премьер-министр и его итальянский коллега склонились над мобильным телефоном в приступах смеха.

У Сунака явно завязалась увлекательная дружба с первой женщиной-премьер-министром Италии. Они одного возраста и стали премьер-министрами своих стран с разницей в три дня.

Сунак - один из немногих европейских лидеров, которые, похоже, способны признать, что нелегальная миграция является определяющим кризисом.

Эти две исключительные личности – мать, сумевшая победить в итальянской политике, и внук индийских иммигрантов, поднявшийся на вершину партии Тори – могли бы составить грозную международную команду.