Президент Азербайджана заявил, что в новом конфликте с Арменией виновата будет Франция

16:26 2023-10-08
Президент Азербайджана заявил, что в новом конфликте с Арменией виновата будет Франция

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Евросоюз и предупредил, что решение Франции направить военную помощь Армении может спровоцировать новый конфликт на Южном Кавказе.

На прошлой неделе Алиев отказался от встречи при посредничестве ЕС с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которой Брюссель заявил, что поддерживает Армению.

Но он раскритиковал подход ЕС – и особенно позицию Франции – когда ему позвонил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Франция согласовала будущие контракты с Арменией на поставку военной техники для обеспечения ее обороны.

В прошлом месяце Алиев восстановил контроль над отколовшимся регионом Нагорный Карабах, проведя 24-часовую военную операцию, которая спровоцировала исход большей части из 120 000 этнических армян этой территории в Армению.

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