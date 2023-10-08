Новый внедорожник Форд сравнивают с личным сверхскоростным поездом

Эта машина будет иметь запас хода в 350 миль при использовании всего лишь аккумуляторной батареи емкостью 100 киловатт-часов.

Руководство Ford описывает новый внедорожник, у которого пока нет названия и который планируется выпустить в 2025 году по цене около 60 000 долларов , как «личный сверхскоростной поезд».

Вероятно, это намек на то, что автомобиль быстрый и вмещает много пассажиров. Некоторые энтузиасты электромобилей считают, что ажиотаж, вызванный новым внедорожником, может стать плохой новостью для нынешнего лидера рынка, компании Tesla.

Недавно Ford объявил, что начнет строительство завода в Мичигане, который будет производить литий-железо-фосфатные батареи — более дешевую и более экологичную альтернативу литий-ионным батареям.