CBS News: с июля 2022 года Таиланд рассматривает возможность химической кастрации осужденных

Как сообщает Reuters, правительство Таиланда пытается обуздать сексуальные преступления - 16 413 осужденных сексуальных преступников были освобождены из таиландских тюрем в период с 2013 по 2020 год, и 4848 преступников снова совершили преступления после освобождения.

После этого тревожного сообщения был принят законопроект о введении добровольной химической кастрации для преступников в обмен на сокращение срока тюремного заключения. Действительно, это означает, что сначала осужденные должны дать согласие.

Тем не менее, это не делает химическую кастрацию менее тревожной.

Поскольку законопроект все еще ожидает королевского голосования, мнения по нему расходятся. Министр юстиции Сомсак Тепсутхин прокомментировал (по сообщению Reuters):

"Я хочу, чтобы этот закон был принят быстро. Я не хочу, чтобы снова появились новости о плохих вещах, происходящих с женщинами".

С другой стороны, Джадед Чоувилай, директор Фонда прогрессивного движения женщин и мужчин, не считает, что химическая кастрация поможет положить конец сексуальному насилию:

"Осужденные должны быть реабилитированы путем изменения своего мышления во время пребывания в тюрьме. Применение таких наказаний, как казнь или инъекционная кастрация, подкрепляет идею о том, что преступника уже нельзя перевоспитать".