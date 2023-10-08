Пренебрежение Горбачева к классу телохранителей

Юрию Плеханову, на тот момент начальнику 9-го Управления, было велено подобрать в охрану совершенно новых «чистых» людей, ранее не занимавшихся охраной высокопоставленных лиц. Однако, вопреки этому распоряжению, в начальники своей охраны Горбачев взял брежневского Медведева, который вошел в историю как дважды глава охраны генсекретарей ЦК КПСС.

Относился Горбачев к личной охране примерно так, как и Хрущев. Оба демонстрировали телохранителям пренебрежение.

Но в случае с Михаилом Сергеевичем к общей неприязни примешивалась гордыня. Генсек не скрывал, что не видел в сопровождавших его людях подобных себе по уровню интеллекта.

Штат охранников генсека делился на две группы. Первая, внешняя, сопровождала Горбачева с женой во всех внутренних и иностранных поездках.

Вторая группа отвечала за охрану дачи и квартиры. Число дачных охранников зависело от того, дома ли шеф. В его отсутствие вокруг дома дополнительно размещались наблюдательные посты.

По всей площади дачного участка была установлена звуковая электросигнализация. Дача была в ведении коменданта, ответственного и за охрану, и за общее состояние дачной территории. Этот ответственный пост доставался профессиональным военным из «девятки».

Воинские звания имели даже представители обслуживающего техперсонала. В Форосе президента охраняли пятьсот вооруженных людей.

Были и три подразделения морской охраны. От подводных диверсий горбачевский пляж оберегала сверхчувствительная сигнализация. А в прогулках по акватории президента сопровождали пограничные корабли, «Ан-24» и «Ми-8».