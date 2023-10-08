Озимый чеснок вырастет большим и сочным, если его правильно посадить

17:46 2023-10-08
Озимый чеснок вырастет большим и сочным, если его правильно посадить

Принципиально важно сажать чеснок на участке с хорошим доступом света, и заботиться о том, чтобы он не промерз.

Каждый год культура высаживается на новом месте. Хорошо будет расти чеснок, если до него на грядке росла тыква, кабачки или бобовые.

Не удобряйте чеснок навозом, иначе головки вырастут мягкими. Перед посадкой зубчики стоит подержать сутки в марганцовке или медном купоросе.

Расстояние между посаженными зубчиками дожно быть не меньше 15 сантиметров, а между рядками все 30. Озимый чеснок во избежание замерзания следует замульчировать опавшей листвой.

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