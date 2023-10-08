В секс-шопах и интернет-магазинах данной категории есть определенные всплески активности

17:47 2023-10-08
В секс-шопах и интернет-магазинах данной категории есть определенные всплески активности

Всплески активности покупателей, но они больше связаны с праздниками: Новый год, 14 февраля и 8 марта.

Также наблюдается увеличение продаж секс-гаджетов летом, в период отпусков и «экспериментов».

Несомненно, есть эволюция в развитии игрушек: все больше используются материалы из кибер-кожи, тактильно не отличимой от человеческой и даже нежнее.

Также развивается направление деликатных материалов для вибраторов, позиционируемых как медицинский силикон.

Как правило, эти материалы обеспечивают водонепроницаемость гаджетов и позволяют получать ощущения аналогичные реальным сексуальным контактам.

Все больше появляется моделей с функциями нагрева до температуры тела человека, чтобы люди не чувствовали дискомфорта.

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