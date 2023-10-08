Салтычиха была известна своими жестокими наказаниями за малейшие проступки

Ее действия были не иначе как варварскими. У Салтычихи были специальные щипцы, которые она нагревала и хватала крепостных за уши.
Также известна история крепостной женщины, забитой до полусмерти по приказу жестокого помещика Салтычихи,— пример извращенных пороков и мерзостей того времени.
Несчастную женщину после избиения отвели в храм, и Салтычиха приказала положить на нее ее ребенка. По дороге ребенок замерз насмерть.
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