Какой секрет скрывает ковбойская шляпа президента Южного Судана

Президент Южного Судана Сальватор Киир известен тем, что всегда ходит в шляпе.

Южный Судан - одно из самых молодых государств в мире. Оно стало независимым с 2011-го года - после того, как отделилось от остального Судана, исламского полуарабского государства.

Его население составляет около 12 миллионов человек. Выхода к морю оно не имеет, но обладает третьими по величине запасами нефти в Африке.

Что касается шляпы, то это - особая местная политическая традиция. Более того - шляпа даже вписана в протокольный костюм лидера страны, уточняет автор канала "Этобаза" на платформе Дзен.

Такой головной убор называется стетсон, и происходит от фамилии американского производителя подобных шляп Джона Стетсона, который жил еще в конце XIX-го столетия, - отмечает блогер.

Стетсон носил еще Джон Гаранг, духовный отец независимости Южного Судана. Подобную шляпу носили также многие соратники Джона Гаранга.

А нынешнему лидеру Южного Судана стетсон еще в 2006-м году подарил Джордж Буш-младший. Салва с тех пор не расстается с нею ни в быту, ни на официальных мероприятиях.