Глюк’oZа с детьми прилетела в Тель-Авив и теперь спасается в бомбоубежище

18:03 2023-10-08
Глюк’oZа с детьми прилетела в Тель-Авив и теперь спасается в бомбоубежище

37-летняя звезда хотела в Израиле попасть на концерт Бруно Марса, но вместо этого попала в водоворот военных событий на Ближнем Востоке.

Ксения Собчак в Telegram-канале рассказала, что ее подруга Глюк’oZа вместе с семьей оказалась в Израиле в смутное время, сообщает СтарХит.

Мои близкие люди, Наташа Ионова и Саша Чистяков с двумя дочками полетели в Израиль, чтобы попасть на концерт Бруно Марса.

Но в итоге второй день они проводят время в бомбоубежище, — поделилась журналистка с подписчиками.

Собчак при этом добавила, что аэропорты в Израиле не закрывали и завтра семья намерена улететь в Россию.

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Наталья в своей соцсети также поделилась нерадостными снимками. Издание напоминает, что на связь из Тель-Авива она выходила еще вчера. И успокоила всех фанатов, которые начали тревожиться за кумира из-за начавшихся в Израиле военных событий.

Мои любименькие, вы за меня волнуетесь, спрашиваете, мол, как я. Не стоит переживать.

Мы сейчас с семьей находимся в Тель-Авиве, все у нас нормально. Недавно сработала сирена, нас всех спустили вниз. Дети немного испугались, но в целом нормальная ситуация. Люди на улице ходят, ездят машины, - рассказала Глюк’oZа в соцсетях.

Певица попросила не переживать, потому что она с родными соблюдает все указания, которые дают в отеле. 

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