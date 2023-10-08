Глюк’oZа с детьми прилетела в Тель-Авив и теперь спасается в бомбоубежище

Ксения Собчак в Telegram-канале рассказала, что ее подруга Глюк’oZа вместе с семьей оказалась в Израиле в смутное время, сообщает СтарХит.

Мои близкие люди, Наташа Ионова и Саша Чистяков с двумя дочками полетели в Израиль, чтобы попасть на концерт Бруно Марса. Но в итоге второй день они проводят время в бомбоубежище, — поделилась журналистка с подписчиками.

Собчак при этом добавила, что аэропорты в Израиле не закрывали и завтра семья намерена улететь в Россию.