Николь ДеСантис: агент по недвижимости днем и болельщицей Atlanta Falcons ночью

24-летняя Десантис, как она рассказала Insider, танцует с 2-летнего возраста.

В подростковом возрасте она участвовала в соревнованиях и была в танцевальной команде Университета Южной Каролины, где выступала на различных спортивных мероприятиях.

Когда она закончила школу в 2020 году, она знала, что хочет продолжать танцевать, поэтому решила попробовать себя в команде поддержки профессиональной спортивной команды.