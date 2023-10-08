Нашлась пропавшая ранее актриса Елена Кондулайнен

Еще вчера поклонники и коллеги были обеспокоены исчезновением Елены Кондулайнен. В Театре Луны, где актриса служила последние годы, тоже были не в курсе, где находится Елена Ивановна и что с ней происходит.

В 2020-м году Кондулайнен пережила инсульт, и потом долго восстанавливалась. Из профессии ей пришлось на время уйти, оставив сцену и съемки.

Кондулайнен прочитала, что о ней пишут в Сети, и решила успокоить всех, кто тревожится за ее судьбу. Актриса поведала, что не отвечала на звонки, так как уехала на море. Елена Ивановна отдыхала на курорте в Тунисе, где полностью отрешилась от суеты и практически не пользовалась телефоном.

Актриса призналась, что в последнее время на самом деле ограничила круг общения. Все свободное время она работает над тем, чтобы поправить здоровье.

Елена была в санатории, потом 11 дней провела на Кубе. А потом отдохнула еще и в Тунисе.