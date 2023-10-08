В Японии сдают толстяков напрокат

Толстяков берут напрокат бренды, которые шьют одежду для полных людей. Они нужны для демонстрации одежды и съемок рекламы.

Процент тучных людей в стране очень низкий, лишний вес здесь порицается. А найти для рекламы толстяка, который не стесняется камеры – настоящая проблема.

Иногда услугой аренды толстяков пользуются, чтобы купить одежду в подарок тучным друзьям. Без примерки это сделать сложно.

При этом «Дебукари» берет комиссию только с компаний, для частных лиц услуга бесплатна, деньги просто переводятся прямо от заказчика к исполнителю.