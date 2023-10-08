Дачная невнимательность: чего следует избегать при подготовке участка к зиме

18:32 2023-10-08
Дачная невнимательность: чего следует избегать при подготовке участка к зиме

Основные дачные работы осенью это подготовка растений и грунта к следующему сезону.

Если вы ленитесь перекапывать участок или, наоборот, делаете очень глубокую перекопку, это может нарушить процессы восстановления плодородия почвы.

Белить садовые деревья нужно не только весной. Осенняя побелка создаст для них защитный слой от переохлаждения и избытка солнечного воздействия.

Излишняя обрезка деревьев и кустарников также может сильно им навредить. Не удаляйте здоровые побеги без причин или хотя бы оставляйте фрагмент в 3 сантиметра.

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