Арнольд Шварценеггер признался, что чувствует себя «испорченным товаром»

18:32 2023-10-08
Арнольд Шварценеггер признался, что чувствует себя «испорченным товаром»

76-летняя звезда Голливуда и бодибилдер заявил, что мышцы на его теле теперь просто висят.

Исполнитель главной роли в культовом фильме «Терминатор» старается поддерживать свою физическую форму. Голливудский актер не скрывает: с возрастом для этого ему требуется всё больше усилий, пишет Космополитен.

Наверное, я просто улыбаюсь, когда смотрюсь в зеркало и говорю себе: "Это отстой. Посмотри на это тело, на эти грудные мышцы, которые когда-то были крепкими, упругими и мощными.

А теперь эти мышцы просто висят", — пожаловался Арнольд.

Актер при этом подчеркнул, что ему сложнее, чем многим другим, смириться со старением, потому что другие не были никогда в такой форме, как он.

Заметные изменения в теле кинозвезды начали происходить после 50 лет.

Чувствую себя испорченным товаром. Вообще я никогда не думал в 30 или 40 лет, что это случится со мной. Это просто отстой! — заявил Шварценеггер на шоу The Howard Stern Show.

Показать следующие комментарии
Фото
Иван Ободов
21:06

Иван Ободов

Ольга Бузова рассказала, когда планирует уйти со сцены

Ольга Бузова рассказала, когда планирует уйти со сцены

Ольга Бузова, 37-летняя исполнительница – одна из главных звезд российского шоу-бизнеса.
Иван Ободов
20:58

Иван Ободов

В Египте полицейский застрелил двух израильских туристов

В Египте полицейский застрелил двух израильских туристов

Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности.
Иван Ободов
20:51

Иван Ободов

Можно ли пить воду во время еды: диетологи поставили точку в популярном споре

Можно ли пить воду во время еды: диетологи поставили точку в популярном споре

Во многих семьях к ужину или обеду принято приносить кувшин с водой, чтобы у всех была под рукой чистая вода.
Иван Ободов
20:49

Иван Ободов

Москвичам посоветовали не выходить на улицу из-за ветра

Москвичам посоветовали не выходить на улицу из-за ветра

Москвичам следует воздержаться от пребывания на улице до 9 утра понедельника из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Иван Ободов
20:37

Иван Ободов

Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Президент Венгрии в 2005-2010 годах, первый председатель Конституционного суда в страны с 1990 по 1998 год Ласло Шойом умер после продолжительной болезни на 82-м году жизни, сообщили в его секретариате.
Иван Ободов
20:37

Иван Ободов

Врач дал совет людям старше 30 лет по уменьшению усталости

Врач дал совет людям старше 30 лет по уменьшению усталости

Людям в возрасте старше 30 лет для уменьшения усталости нужно больше двигаться, сказал в беседе с радио Sputnik врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко.
Светлана Игнатьева
20:33

Светлана Игнатьева

Алла Пугачева и Максим Галкин покидают Израиль

Алла Пугачева и Максим Галкин покидают Израиль

В этой стране звездная пара прожила 18 месяцев. Куда она решили перебраться, пока неизвестно.