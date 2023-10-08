Арнольд Шварценеггер признался, что чувствует себя «испорченным товаром»

Исполнитель главной роли в культовом фильме «Терминатор» старается поддерживать свою физическую форму. Голливудский актер не скрывает: с возрастом для этого ему требуется всё больше усилий, пишет Космополитен.

Наверное, я просто улыбаюсь, когда смотрюсь в зеркало и говорю себе: "Это отстой. Посмотри на это тело, на эти грудные мышцы, которые когда-то были крепкими, упругими и мощными. А теперь эти мышцы просто висят", — пожаловался Арнольд.

Актер при этом подчеркнул, что ему сложнее, чем многим другим, смириться со старением, потому что другие не были никогда в такой форме, как он.

Заметные изменения в теле кинозвезды начали происходить после 50 лет.