На Филиппинах ненавидят Pepsi за обман целой нации

18:41 2023-10-08
На Филиппинах ненавидят Pepsi за обман целой нации

На Филиппинах испытывают настоящую ненависть к Pepsi, поскольку однажды компания обманула народ этой страны.

В 1992 году Pepsi провела розыгрыш, в котором нужно было найти под крышкой код для участия в проекте.

Выиграть можно было и небольшую сумму, и достаточно крупную. Филиппинцы активно скупали напиток.

Сначала Pepsi исправно выплачивала выигрыши, поэтому местные жители покупали все больше напитка.

Во время телетрансляции был назван код, обладатель которого получал огромную сумму. Но по ошибке этот код оказался нанесен на 600 000 бутылок.

Филиппинцы обиделись, штурмовали офисы компании и даже сожгли корпоративный автомобиль. Но таких огромных выигрышей Pepsi выплатить не смогла. 

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