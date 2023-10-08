Биткойн упал почти на 40% с тех пор, как Уоррен Баффет описал его как "крысиный яд в квадрате"

Уоррен Баффет незабываемо описал Биткойн как “крысиный баланс в квадрате” во время собрания акционеров в апреле 2022 года.
В то время биткойн торговался около 40 000 долларов. Сейчас он торгуется по цене около 27 000 долларов.
Уоррен Баффет незабываемо описал Биткойн как “крысиный баланс в квадрате” во время собрания акционеров в апреле 2022 года.
В то время биткойн торговался около 40 000 долларов. Сейчас он торгуется по цене около 27 000 долларов.
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