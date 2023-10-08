В США кот сумел отключить государственную IT-систему

Необычный инцидент случился в штате Канзас. Кот прыгнул на клавиатуру, из-за чего были удалены все данные сервера, который в это время проверял сотрудник, сообщает The Register.

Сотрудник признался в этом во время онлайн-конференции руководства с работниками департамента, где участвовали примерно 100 человек. Помощник секретаря директора по информационным технологиям пошутил:

Вот потому у меня собака, – остальные участники рабочего звонка после этого рассмеялись.

К счастью, проблему удалось быстро обнаружить и через 4 часа система была восстановлена.