В США кот сумел отключить государственную IT-систему

Необычный инцидент случился в штате Канзас. Кот прыгнул на клавиатуру, из-за чего были удалены все данные сервера, который в это время проверял сотрудник, сообщает The Register.
Сотрудник признался в этом во время онлайн-конференции руководства с работниками департамента, где участвовали примерно 100 человек. Помощник секретаря директора по информационным технологиям пошутил:
Вот потому у меня собака, – остальные участники рабочего звонка после этого рассмеялись.
К счастью, проблему удалось быстро обнаружить и через 4 часа система была восстановлена.
Больше никаких проблем и последствий для ветеранов в результате инцидента не было, – добавили сотрудники департамента.