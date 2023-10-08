Осенние цветы: как сажать пионы, чтобы они давали пышное цветение

Для саженца нужна лунка диаметром 60 и глубиной 70 сантиметров. Перед посадкой нужно продержать корни в растворе марганцовки 20 минут.
Размещать их следует таким образом, чтобы над самой верхней почкой оставалось 3-5 сантиметров грунта. Затем пионы мульчируются перегноем.
Перед посадкой необходимо удобрить почву 250 граммами суперфосфата, 100 граммами сульфата калия, 400 граммами костной муки и 10 килограммами перегноя. Сверху удобрения присыпаются грунтом.
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