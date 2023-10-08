Осенние цветы: как сажать пионы, чтобы они давали пышное цветение

Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Президент Венгрии в 2005-2010 годах, первый председатель Конституционного суда в страны с 1990 по 1998 год Ласло Шойом умер после продолжительной болезни на 82-м году жизни, сообщили в его секретариате.