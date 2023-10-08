Ученые объяснили, зачем нужно мыть банан

Никто не станет есть груши, виноград, яблоки, если те не мыты. Но, когда идет речь о бананах, киви и других подобных фруктах с толстой кожурой, не каждый совершает такой шаг перед чисткой фрукта. Рассуждая при этом, что шкурка ведь все равно идет на выброс.

Но эксперты утверждают: продукты с кожурой обязательно надо мыть в чистой проточной воде - даже если кожура потом будет выброшена.

Грязь и микробы, которые собираются на кожуре, могут попасть и на съедобную часть фруктов. При этом человек не может точно быть уверен, что на шкурке нет остаточных пестицидов или, например, сальмонеллы, - заявила старший директор по коммуникациям Международного совета по информации о продуктах питания Амика Симс.

По словам специалистов, продукты с плотной текстурой восприимчивы к бактериям так же, как и более мягкие фрукты-овощи с тонкой и нежной кожурой.

Хотя шансов перенести заразу меньше, однако это все равно может произойти - скажем, когда банан режется кружочками прямо в кожуре. Либо, очистив его, человек этими же руками берется за мякоть.