В Латвии планируют ввести запрет на посещение школ агрессивными учениками

Обеспокоенность увеличением случаев насилия в школах среди детей и подростков растет. Вопиющим считается случай снятой на видео драки в Кекавской средней школе.

Он получил широкую огласку. На данный момент зачинщик драки проходит обучение удаленно. С другими ее участниками работают психологи и социальные педагоги.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванаге призвала Кабмин внести поправкив закон об образовании. Так директора школ смогут принимать решение об удаленном обучении детей, которые могут навредить сверстникам.