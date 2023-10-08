Российский фрик-блогер и бодибилдер Александр Шпак обнищал и пошел в риэлторы

44-летний опальный российский блогер Александр Шпак сейчас живет в Турции, сообщает Рrozvezd.info.

В России мужчина на рекламе зарабатывал миллионы, ходил на телепроекты к Андрею Малахову и Дмитрию Борисову, за что тоже получал приличные гонорары. Но сегодня татуированный бодибилбер оказался никому не интересен, количество его подписчиков пошло на убыль.

Шпак решил вернуть себе более приличную внешность, уменьшил накаченные губы, убрал из ягодиц импланты. Сейчас мужчина продает квартиры в Турции, но при этом больших успехов на новом поприще не достиг.

Чтобы повысить популярность, Александр попросил подписчиков сделать максимальный репост его видео - с тем, чтобы опального блогера заметили и оценили в Европе.

Но пока этого не случилось. Тем временем Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера на 250 тысяч рублей - за дискредитацию вооруженных сил России.