Женщина сделала опасное фото в Йеллоустонском национальном парке

Женщина стояла в рядом с лежащим бизоном на обочине дороги. На фото виден указатель с надписью «Опасно: не приближайтесь к диким животным».

Есть так много людей, которые подвергают опасности себя и других подобным плохим поведением, что существует отдельная страница в Instagram, посвященная их разоблачению.

Как и все дикие животные, бизоны могут быть непредсказуемыми. Они могут напасть в любой момент, а иногда даже машина не обеспечивает достаточной защиты.

Они бегают в три раза быстрее, чем люди, и ранили больше людей, чем любое другое животное в Йеллоустоне.