Отчаявшиеся американки едут в Мексику, чтобы сделать аборт

19:34 2023-10-08
Отчаявшиеся американки едут в Мексику, чтобы сделать аборт

Изображения напуганных и уязвимых мексиканских женщин, переходящих реку Рио-Гранде и проползающих под колючей проволокой, чтобы пересечь границу с Соединенными Штатами, уже давно стали обычным явлением.

Но после отмены дела Роу против Уэйда, которое ввело почти полный запрет на аборты в 13 штатах, отчаявшиеся американские женщины теперь едут в Мексику в поисках репродуктивной помощи.

В сентябре Верховный суд Мексики декриминализовал аборты по всей стране, предоставив правовую защиту любой женщине, которая хочет сделать аборт в стране.

Хотя в Нуэва-Леоне, Монтеррей, нет клиник, где процедура разрешена только в случаях изнасилования, инцеста или когда жизнь матери находится под угрозой, все же есть способы помочь женщинам добыть необходимые им таблетки.

На протяжении десятилетий мексиканские сети активистов помогали женщинам получить доступ к таблеткам, вызывающим аборт. И теперь, несмотря на множество ограничений по всей территории Соединенных Штатов, они работают и на благо женщин к северу от границы.

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