Президент Турции Эрдоган заявил своим сторонникам, что не признает ЛГБТ

19:37 2023-10-08
Президент Турции Эрдоган заявил своим сторонникам, что не признает ЛГБТ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не признает ЛГБТ, и пообещал бороться с «порочными» тенденциями, которые, по его словам, направлены на разрушение института семьи в стране.

Правительство Турции во главе с Эрдоганом и его исламистской партией ПСР в последние месяцы ужесточило свою позицию в отношении свобод ЛГБТК, особенно во время предвыборной кампании на майских выборах этого года.

Гомосексуальность не является преступлением в Турции, но враждебность к нему широко распространена, а репрессивные меры полиции в отношении гей-парадов с годами стали жестче.

Выступая на съезде Партии справедливости и развития в Анкаре, Эрдоган, который часто называл членов ЛГБТ-сообщества «девиантами», заявил, что ни его партия, ни их националистические союзники из ПНД не признают их.

«Мы не признаем ЛГБТ. Тот, кто признает ЛГБТ, может пойти и маршировать вместе с ними. Мы являемся членами структуры, которая поддерживает институт семьи, которая решительно поддерживает институт семьи», - сказал он.

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