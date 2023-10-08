Новая технология Tesla может полностью изменить производство электромобилей

19:43 2023-10-08
Новая технология Tesla может полностью изменить производство электромобилей

Tesla постоянно ищет новые способы сократить затраты на производство своих все более популярных электромобилей.

Последний метод, который изучает компания, включает в себя «гигапрессы», огромные зажимные устройства, которые могут отлить под давлением всю нижнюю часть автомобиля целиком.

Традиционный способ производства автомобиля предполагает создание около 400 отдельных частей, которые соединяются друг с другом. 

Создание практически всего автомобиля за один раз явно упрощает процесс, но оно также сопряжено с множеством опасностей и недостатков, которые заставили других автопроизводителей относиться к этому процессу с осторожностью.

Существует также вопрос о том, можно ли использовать и оптимизировать этот процесс для нескольких различных типов транспортных средств одновременно.

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