Новая технология Tesla может полностью изменить производство электромобилей

Последний метод, который изучает компания, включает в себя «гигапрессы», огромные зажимные устройства, которые могут отлить под давлением всю нижнюю часть автомобиля целиком.

Традиционный способ производства автомобиля предполагает создание около 400 отдельных частей, которые соединяются друг с другом.

Создание практически всего автомобиля за один раз явно упрощает процесс, но оно также сопряжено с множеством опасностей и недостатков, которые заставили других автопроизводителей относиться к этому процессу с осторожностью.

Существует также вопрос о том, можно ли использовать и оптимизировать этот процесс для нескольких различных типов транспортных средств одновременно.