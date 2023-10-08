Статуя Колумба в Род-Айленде, которую снесли после протестов в 2020 году, нашла новый дом

После убийства Флойда протестующие по всей стране призвали снести статуи Колумба, лидеров Конфедерации и других. Они заявили, что исследователь несет ответственность за геноцид и эксплуатацию местного населения.

Три года спустя, она вернулась. На этот раз в несколько другом месте, в соседнем городе Джонстон.

Мэр Джонстона Джозеф Полисена-младший сказал, что жители города рады появлению статуи здесь, добавив, что население города преимущественно итальянское, сообщает AP.

Он отметил, что понимает критику в адрес Колумба, но не считает справедливым сравнивать его жизнь с моральными стандартами сегодняшнего дня.