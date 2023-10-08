Троим детям Илона Маска и Граймс приказали остаться в Калифорнии

В иске о родительских правах, поданном в Верховный суд Сан-Франциско 29 сентября, Граймс (настоящее имя Клэр Баучер) попросила судью предоставить ей физическую опеку над тремя детьми бывшей пары и предоставить ей и Маску совместную юридическую опеку.

Петиция поступила примерно через три недели после того, как Маск тихо подал в суд на Граймс в суде Техаса, заявив, что хочет «установить детско-родительские отношения» между ним и детьми — X, 3 года, и Эксой и Тау, обоим 1 год.

В ходатайство Граймса включен «стандартный запретительный судебный приказ», который запрещает вывозить детей из Калифорнии или подавать заявление на получение паспорта без постановления суда или письменного разрешения всех сторон.

Техасский иск Маска включает в себя аналогичный стандартный приказ, который запрещает любому родителю прятать детей, менять место жительства детей или прерывать их обучение в школе или детском саду.