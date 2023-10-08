В США миллионам взрослых и детей грозит выселение из жилья

20:05 2023-10-08
В США миллионам взрослых и детей грозит выселение из жилья

Из-за роста арендной платы и нехватки доступного жилья количество заявлений о выселении стремительно растет по всем Соединенным Штатам.

Кризис аренды вызывал беспокойство еще до пандемии: примерно 7,6 миллиона американцев сталкивались с выселением каждый год с 2007 по 2016 год. Сейчас количество заявок на выселение во многих городах более чем на 50% выше, чем в среднем до пандемии.

Только за последний месяц было выселено более 86 000 семей, а за последние 12 месяцев это число выросло до чуть более одного миллиона.

В то время как высокие цены на жилье означают, что владение собственным жильем для многих американцев больше не возможно, эксперты указывают на рост арендной платы, который делает некогда доступную арендную плату недоступной для многих американских арендаторов и заставляет арендодателей подавать иски о выселении.

Средняя арендная плата в США сейчас составляет 2050 долларов США. Это на 3,3% выше, чем в прошлом году.

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