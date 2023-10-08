В Москве убили бывшего клавишника группы «Руки вверх»

Тело с пробитой головой, по данным канала, первым в квартире в Кунцево нашел его отец. Владимир «лежал в луже крови с пробитой головой, на теле были многочисленные побои.

Отец рассказал, что у сына был серьезный конфликт с «какими-то неизвестными людьми, от которых ему поступали угрозы.

Из квартиры Капырина пропали деньги и его айфон.

Прощание с Владимиром состоится в Москве 11 октября, его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.