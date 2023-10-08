В Москве убили бывшего клавишника группы «Руки вверх»

Тело с пробитой головой, по данным канала, первым в квартире в Кунцево нашел его отец. Владимир «лежал в луже крови с пробитой головой, на теле были многочисленные побои.
Отец рассказал, что у сына был серьезный конфликт с «какими-то неизвестными людьми, от которых ему поступали угрозы.
Из квартиры Капырина пропали деньги и его айфон.
Прощание с Владимиром состоится в Москве 11 октября, его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.
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