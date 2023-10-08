Директор школы, где учился Илон Маск, считал его умственно отсталым

20:09 2023-10-08
Директор школы, где учился Илон Маск, считал его умственно отсталым

В детстве Илон Маск ничем не напоминал того успешного человека, которым он стал к настоящему моменту.

Когда он был ребенком, его мать Мэй заметила его исключительный интеллект и в трехлетнем возрасте отдала его в начальную школу. Это было вопреки совету директора, который считал, что из-за юного возраста Маска ему будет сложно общаться со старшими детьми.

Но опыт Маска оказался не таким, как Мэй ожидала от своего сына. В школе Маск был мальчиком, который часто терялся в своих мыслях. «Учительница подходила ко мне и кричала на меня, но я ее не видел и не слышал», — сказал Илон Маск.

Такое повторяющееся поведение вызвало обеспокоенность, что повлекло за собой встречу с директором школы, который сказал родителям Илона: «У нас есть основания полагать, что Илон умственно отсталый».

В поисках объяснения его поведения родители предположили, что это может быть проблема со слухом. «Они решили, что это проблема с ухом, и удалили мне аденоиды», — сказал позже Маск.

Согласно биографии, раннее зачисление Маска в школу было ошибкой, и Мэй следовало последовать совету учителя и подождать. У него не было друзей. Только в колледже у него появился первый близкий друг вне семьи.

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