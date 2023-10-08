Алла Пугачева и Максим Галкин покидают Израиль

В израильском аэропорту Бен-Гурион были замечены Максим Галкин и Алла Пугачёва, сообщает Рrozvezd.info со ссылкой на Телеграм-канал Абзац.

Он опубликовал фото, сделанное одним из пассажиров аэропорта на эскалаторе. На снимке видно, как похожий на Галкина мужчина смотрит на спутницу с распущенными волосами.

Как напоминает издание, после начала СВО пара с детьми переехала из Москвы в Тель-Авив.

О том, что Пугачев и Галкина покинула Израиль, сообщило также издание Pravda.ru. Куда отправятся певица и шоумен, неизвестно.