Врач дал совет людям старше 30 лет по уменьшению усталости

Он отметил, что наилучшим вариантом будут циклические виды спорта. По его словам, с возрастом люди начинают уставать быстрее, но это не обязательно связано с проблемами со здоровьем. Врач отметил, что главная причина – повседневные проблемы и сокращение физической активности.

Он указал, что с возрастом у людей все меньше времени на двигательную активность, а у взрослых его часто нет совсем. Бондаренко подчеркнул, что физическая нагрузка абсолютно необходима каждому. Он посоветовал найти время для нагрузки в любом случае, даже если это кажется невозможным.

Он посоветовал людям старше 30 кататься на велосипедах, сноубордах и лыжах, больше гулять, ходить в походы, играть в снежки с детьми или друзьями, кататься с горок. По его словам, все эти процессы неизбежно дадут позитивный эффект.