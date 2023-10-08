В Беларуси создали аналог Starlink

В ходе визита Александра Лукашенко на учебный объект Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» главе государству продемонстрировали недорогой спутниковый «аналог Starlink», который позволяет в закрытом режиме передавать информацию в различных форматах.

Собранная система по своим характеристикам не уступает системе Starlink Илона Маска. Только вот в отличие от американского бизнесмена, белорусский изобретатель на созданный им аналог потратил совсем «не миллиарды».

«То, что Маск за миллиарды долларов делал, сделано бесплатно. Не за миллиарды долларов. То есть Маск нам не нужен?», – уточнил у военных глава государства.

На свой вопрос Александр Лукашенко получил утвердительный ответ.