В Беларуси создали аналог Starlink

21:21 2023-10-08
В Беларуси создали аналог Starlink

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую крепость оценил белорусский аналог системы Starlink.

В ходе визита Александра Лукашенко на учебный объект Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» главе государству продемонстрировали недорогой спутниковый «аналог Starlink», который позволяет в закрытом режиме передавать информацию в различных форматах.

Собранная система по своим характеристикам не уступает системе Starlink Илона Маска. Только вот в отличие от американского бизнесмена, белорусский изобретатель на созданный им аналог потратил совсем «не миллиарды».

«То, что Маск за миллиарды долларов делал, сделано бесплатно. Не за миллиарды долларов. То есть Маск нам не нужен?», – уточнил у военных глава государства.

На свой вопрос Александр Лукашенко получил утвердительный ответ.

Показать следующие комментарии
Фото
Иван Ободов
22:43

Иван Ободов

США направят авианосец в Средиземное море из-за ситуации в Израиле

США направят авианосец в Средиземное море из-за ситуации в Израиле

Шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле.
Иван Ободов
22:22

Иван Ободов

Российский учёный получил Нобелевскую премию по химии

Российский учёный получил Нобелевскую премию по химии

Алексей Екимов и его американские коллеги Мунги Бавенди и Луис Брус стали лауреатами самой престижной научной премии.
Иван Ободов
22:12

Иван Ободов

Volvo отключила российских автовладельцев от программного обеспечения

Volvo отключила российских автовладельцев от программного обеспечения

Программное обеспечение Volvo больше не работает у российских автовладельцев, об этом сообщает bfm.ru.
Иван Ободов
21:41

Иван Ободов

Беларусь заняла первое место в предпочтениях россиян на Новый год

Беларусь заняла первое место в предпочтениях россиян на Новый год

Лидеры по бронированиям на Новый год стали Беларусь и Таиланд, сообщает РБК, проанализировав статистику билетных агрегаторов.
Иван Ободов
21:28

Иван Ободов

В России назвали самые популярные марки автомобилей

В России назвали самые популярные марки автомобилей

Самыми популярными у россиян автомобильными марками в 2023 году были российская Lada, корейская Kia и японская Toyota.
Иван Ободов
21:06

Иван Ободов

Ольга Бузова рассказала, когда планирует уйти со сцены

Ольга Бузова рассказала, когда планирует уйти со сцены

Ольга Бузова, 37-летняя исполнительница – одна из главных звезд российского шоу-бизнеса.