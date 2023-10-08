Volvo отключила российских автовладельцев от программного обеспечения

По данным источника, большинство российских автовладельцев машин марки Volvo столкнулось с отключением ПО.

По официальным данным, остановка поддержки программного обеспечения для пользователей из России должна была произойти 25 сентября, однако после этой даты владельцы продолжали пользоваться приложением.

В источнике отмечается, что некоторые эксперты прогнозируют полное исчезновение европейских автомобилей с российских дорог при сохранении такого курса политики производителей.