Российский учёный получил Нобелевскую премию по химии

22:22 2023-10-08
Российский учёный получил Нобелевскую премию по химии

Алексей Екимов и его американские коллеги Мунги Бавенди и Луис Брус стали лауреатами самой престижной научной премии.

Шведская королевская академия наук наградила их за "открытие и синтез квантовых точек". Миниатюрный размер этих наночастиц определяет их свойства. Например, они способны долго и ярко источать свет, полученный от светодиодных ламп.

Квантовые точки можно будет применять в медицине, и в будущем они смогут направлять хирургов при операции на раковых опухолях.

Более того, квантовые точки потенциально могут помочь в создании гибкой электроники, миниатюрных датчиков, более тонких солнечных батарей и зашифрованной квантовой связи.

Ученый родился в СССР в 1945 году и окончил физический факультет Ленинградского университета. В 1974 году он стал кандидатом физико-математических наук, а в 1989 году - доктором. Обе его диссертации были посвящены свойствам полупроводников.

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