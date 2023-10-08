Российский учёный получил Нобелевскую премию по химии

Шведская королевская академия наук наградила их за "открытие и синтез квантовых точек". Миниатюрный размер этих наночастиц определяет их свойства. Например, они способны долго и ярко источать свет, полученный от светодиодных ламп.

Квантовые точки можно будет применять в медицине, и в будущем они смогут направлять хирургов при операции на раковых опухолях.

Более того, квантовые точки потенциально могут помочь в создании гибкой электроники, миниатюрных датчиков, более тонких солнечных батарей и зашифрованной квантовой связи.

Ученый родился в СССР в 1945 году и окончил физический факультет Ленинградского университета. В 1974 году он стал кандидатом физико-математических наук, а в 1989 году - доктором. Обе его диссертации были посвящены свойствам полупроводников.