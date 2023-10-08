США направят авианосец в Средиземное море из-за ситуации в Израиле

22:43 2023-10-08
США направят авианосец в Средиземное море из-за ситуации в Израиле

Шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле.

Это следует из его заявления, опубликованного на сайте американского военного ведомства. В ударную группу входят также ракетный крейсер USS Normandy, а также эсминцы управляемого ракетного оружия класса Arleigh-Burke USS Thomas Hudner, военный корабль Ramage, военные корабли Carney и Roosevelt. 

Остин подчеркнул, что его мысли «с народом Израиля и многими семьями, потерявшими близких в результате отвратительной террористической атаки ХАМАС».

Правительство Соединенных Штатов будет оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы, добавил он.

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