США направят авианосец в Средиземное море из-за ситуации в Израиле

Это следует из его заявления, опубликованного на сайте американского военного ведомства. В ударную группу входят также ракетный крейсер USS Normandy, а также эсминцы управляемого ракетного оружия класса Arleigh-Burke USS Thomas Hudner, военный корабль Ramage, военные корабли Carney и Roosevelt.

Остин подчеркнул, что его мысли «с народом Израиля и многими семьями, потерявшими близких в результате отвратительной террористической атаки ХАМАС».

Правительство Соединенных Штатов будет оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы, добавил он.