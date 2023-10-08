Терапевт объяснил, к каким неожиданным болезням приводит стресс

По словам специалиста, постоянные волнения и переживания могут влиять на работу кишечника, что приводит к боли в животе и проблемах со стулом. Также из-за перевозбуждения нервной системы могут возникать приступы тошноты и рвоты.

"Чаще всего приступы тошноты сопровождаются ощущением дурноты, снижением аппетита, потливостью, внутренней дрожью, похолоданием рук и ног, ощущением приливов. Но определяется подобная стрессовая реакция путем исключения более серьезных проблем со здоровьем", — приводит слова Байдиной "Доктор Питер".

Врач отметила, что стресс также может вызвать кашель, считающийся вариантом невроза. Он сухой, без выделения мокроты, может возникать в форме приступов и затем проходит.