Между Финляндией и Эстонией перекрыли подводный газопровод

Восьмого октября Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до двух часов ночи заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами, — уточнили в компании.

Из-за этого операторы заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода. Обе компании сейчас устанавливают детали произошедшего инцидента.

При этом Gasgrid Finland подчеркнула, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, так как поставки регулируются через СПГ-терминал Inkoo.