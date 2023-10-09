Бруно Марс из-за обстрелов отменил свой концерт в Израиле

07:25 2023-10-09
Бруно Марс из-за обстрелов отменил свой концерт в Израиле

Многие туристы специально приехали в эту страну, чтобы вживую увидеть и услышать кумира.

Концерт американского певца Бруно Марса должен был состояться в Израиле, но его отменили в связи с обстрелами со стороны сектора Газа, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на израильских организаторов мероприятия.

Концерт Бруно Марса отменяется, - говорится в публикации.

По словам организаторов, деньги за купленные билеты будут возвращены на счет покупателей. 

После эскалации палестино-израильского конфликта СМИ испугали фанатов Бруно Марса, написав о его исчезновении. Позже появилась новость, что прибывший на гастроли в Израиль артист экстренно покинул страну вместе со своей командой.

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