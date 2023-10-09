Саша Савельева в Израиле попала под бомбы

Из Израиля сегодня приходят тревожные новости. Некоторые звезды российского шоу-бизнеса, которые там находятся, эвакуируются. Пользователи Сети волнуются за тех, кто находится на опасных территориях, сообщает СтарХит.

Фанаты Саши Савельевой стали активно писать ей в соцсетях, когда СМИ сообщили о вооруженном конфликте.

Саша, как вы? Надеемся, у вас все хорошо. Надеюсь, что у вас все в порядке! - писали они.

39-летняя певица не сразу заговорила о ситуации. Но через день звезда все-таки поделилась переживаниями:

У каждого в трудное время срабатывает защитная реакция. Кто-то репостит страшные кадры. Кто-то все время тратит на просмотр ленты новостей, - отметила она в личном блоге.

По словам Савельевой, не сойти с ума ей помогает «живое человеческое общение и поддержка»:

В сумасшедшем мире есть лучики надежды, и это - люди, — добавила Саша.

О том, что Савельева с мужем Кириллом Сафоновым живут в Израиле, стало известно в мае. Экс-солистка группы «Фабрика» была удивлена, получив сотни вопросов о своем переезде.