Титул «Мисс Россия – 2023» завоевала провалившаяся на «Голосе» 22-летняя Маргарита Голубева

07:53 2023-10-09
Титул «Мисс Россия – 2023» завоевала провалившаяся на «Голосе» 22-летняя Маргарита Голубева

Студентка из Санкт-Петербурга получила корону первой красавицы России и 1 миллион рублей.

Финал конкурса  «Мисс Россия – 2023» прошел в Москве в концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщает Космополитен.

Самых красивых девушек России оценивало жюри, куда вошли победители конкурсов красоты предыдущих лет, певец Дмитрий Маликов, телеведущая Оксана Федорова, композитор Владимир Матецкий, дизайнер Игорь Чапурин.

Обладательницей титула «Мисс Россия-2023» в итоге стала Маргарита Голубева. ей вручили корону и денежный приз в размере 1 миллиона рублей.

Девушка будет представлять свою страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который пройдет 18 ноября в Сальвадоре. А также - на конкурсе «Мисс мира», который состоится в декабре в Индии.

Голубева - старший ребенок в многодетной семье, где растут 4 детей. Ее мама врач, отец инженер. В 18 лет девушка поступила в Российскую таможенную академию на специальность «таможенное дело». Сейчас Марина учится на пятом курсе.

Зрители Первого канала помнят девушку по шоу «Голос». Она принимала участие в 10-м сезоне, однако не сумела преодолеть первый этап.

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