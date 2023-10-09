Внучка и сын Вячеслава Зайцева обвинили окружение модельера в краже дорогих украшений

Всемирно известный модельер ушел из жизни 5 месяцев назад. Скоро вступит в законную силу завещание Вячеслава Зайцева, напоминает СтарХит.

Накануне события в семье вспоминают об имуществе кутюрье. В частности, его внучка Маруся обнаружила, что исчезли драгоценности. В последний раз она видела их в доме своего дедушки в начале марта.

По словам девушки, в усадьбе находились лишь охранник и камердинер, работавший на Зайцева много лет. И они точно не могли вынести драгоценности.

Папа разбирал вещи и понял, что ничего нет. Пропали брошь и запонки, а также - часы Cartier, - рассказала внучка дизайнера в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Маруся при этом заявила, что в краже подозревает бывшего директора дома моды Зайцева Николая Головина.

Ранее у наследницы Зайцева уже был конфликт с Головиным. Мужчина заявил, что Маруся - незаконнорожденная внучка модельера и посетовал, что сын Зайцева Егор на одном из телеканалов распускал слухи, будто Головин брал взятки и заместителем Зайцева никогда не был.

Насчет бриллиантов Зайцева Головин заявил: