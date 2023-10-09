СМИ назвали причину смерти звезды «Изгоя» актера Атилы Пасиани

Звезда фильма «Изгой», известный артист иранского происхождения Атила Пасиани, умер от последствий онкологии, сообщает Известия.

Любимцу публики было 66 лет.

Как уточняет издание, актер скончался в Париже после тяжелой болезни: на протяжении долгих лет он боролся с раком желудка.

Пасини в течение своей карьеры сыграл в 10 фильмах, из них самые известные, кроме «Изгоя», - «Дипломат» и «Прекращение огня».

Атила нередко выступал, как сценарист, помощник режиссера и директор по подбору персонала. Он также играл в театре и снимался на телевидении.