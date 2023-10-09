СМИ назвали причину смерти звезды «Изгоя» актера Атилы Пасиани

08:33 2023-10-09
СМИ назвали причину смерти звезды «Изгоя» актера Атилы Пасиани

66-няя знаменитость долгое время боролся с тяжелой болезнью: у него выявили рак желудка.

Звезда фильма «Изгой», известный артист иранского происхождения Атила Пасиани, умер от последствий онкологии, сообщает Известия.

Любимцу публики было 66 лет. 

Как уточняет издание, актер скончался в Париже после тяжелой болезни: на протяжении долгих лет он боролся с раком желудка.

Пасини в течение своей карьеры сыграл в 10 фильмах, из них самые известные, кроме «Изгоя», - «Дипломат» и «Прекращение огня».

Атила нередко выступал, как сценарист, помощник режиссера и директор по подбору персонала. Он также играл в театре и снимался на телевидении.

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