Пожилые люди напрокат в Японии: что это за сервис

Нанятые через специализированное агентство пожилые люди на многое способны.

Они починят сломанную вещь в доме, детально рассказав, как это сделать, будут психологом, если надо пожаловаться на несправедливого начальника, постоят в очереди, где рядом люди в возрасте, склонные постоянно ворчать и которых молодежь опасается.

Особенно полезны люди в возрасте для мальчиков, выросших без отца.

Данный сервис также позволяет самим старикам чувствовать себя нужными обществу, молодому поколению.