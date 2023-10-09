Собаки-роботы: с чем связана новая мода у китайской молодежи

09:19 2023-10-09
Собаки-роботы: с чем связана новая мода у китайской молодежи

Выгуливая собак-роботов, молодежь Поднебесной демонстрирует, насколько высоко она поднялась. Часто "роботозаводчики" прогуливаются со своими "питомцами" целыми группами.

Роботы собаки в Поднебесной поставлены на серийное производство и стали стоить от 2 000 USD.

Самые "продвинутые особи" можно приобрести лишь за 14 000 у.е.

Некоторые китайцы таким образом компенсируют "нехватку" живого существа рядом.

Дело в том, что местные жители работают на износ: 6 дней в неделю с 09:00 до 21:00, а при таком режиме нельзя ни жениться, ни детей завести, ни даже поселить у себя домашнее животное.

ИИ у такого "животного" внутри отсутствует, так как настолько сложную программу пока создать в государстве не могут.

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