Собаки-роботы: с чем связана новая мода у китайской молодежи

Роботы собаки в Поднебесной поставлены на серийное производство и стали стоить от 2 000 USD.

Самые "продвинутые особи" можно приобрести лишь за 14 000 у.е.

Некоторые китайцы таким образом компенсируют "нехватку" живого существа рядом.

Дело в том, что местные жители работают на износ: 6 дней в неделю с 09:00 до 21:00, а при таком режиме нельзя ни жениться, ни детей завести, ни даже поселить у себя домашнее животное.

ИИ у такого "животного" внутри отсутствует, так как настолько сложную программу пока создать в государстве не могут.